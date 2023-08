Sudafrica: incendio in edificio occupato, bilancio sale a 73 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 73 morti ed oltre 43 feriti il bilancio dell'incendio che ha devastato un condominio occupato di cinque piani in una zona povera di Johannesburg. A riferirlo è il portavoce dei servizi di emergenza cittadini, Robert Mulaudzi, il quale non esclude che il numero di vittime possa aumentare, vista la portata dell'incendio e le difficoltà logistiche per gli interventi di soccorso. Citato da "Times Live", Mulaudzi ha spiegato che lo stabile era stato "occupato in modo illegale", che non risultava avere una fornitura "elettrica legale" e non ha escluso che per il riscaldamento si potesse essere ricorsi anche all'uso di paraffina e candele. Si stima che all'interno del palazzo si trovassero circa 200 persone, tra cui diversi stranieri. (Res)