Napoli: Nappi (Lega), minore uccide musicista 24enne, agire con interventi efficaci contro devianza giovanile

- "Nel giorno in cui il governo nazionale dà un segnale fondamentale per l'avvio del recupero del Parco Verde, a Napoli registriamo la morte assurda di un musicista 24enne per mano di un minore, e il ferimento di un 15enne che rischia di perdere una gamba. È giunto il momento di intervenire efficacemente, come da sempre chiede la Lega, con l'inasprimento delle misure repressive, sia nei confronti dei minori che delinquono, sia dei genitori che non controllano i loro ragazzi". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "Tale azione - prosegue - va accompagnata da un percorso di prevenzione ed educativo teso a disarmare i giovani e a infondere in loro il senso della legalità e del rispetto delle regole e della vita umana. Soprattutto qui da noi, dove troppi anni di finto buonismo hanno portato a una deriva senza precedenti", conclude Nappi. (Rin)