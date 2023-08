Tlc: Ericsson Mobility Report, 1,3 miliardi di abbonamenti al 5G nel secondo trimestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge dall'aggiornamento del Mobility Report, inoltre, nel mondo ci sono 8,3 miliardi di abbonamenti alla telefonia mobile, con un'aggiunta netta di 40 milioni di abbonamenti durante il secondo trimestre 2023. Il numero di abbonati unici alla telefonia mobile è di 6,1 miliardi; la penetrazione globale degli abbonamenti mobili è del 105 per cento; il numero di abbonamenti alla banda larga mobile è cresciuto di circa 100 milioni nel secondo trimestre, per un totale di 7,4 miliardi, con un aumento del 5 per cento rispetto all'anno precedente; l’88 per cento degli abbonamenti alla telefonia mobile sono di tipo mobile broadband, ossia permettono anche l’accesso a Internet; il traffico dati mobile è cresciuto del 33% tra il secondo trimestre del 2022 e il secondo trimestre del 2023; gli abbonamenti al 4G sono aumentati di 11 milioni, per un totale di circa 5,2 miliardi e rappresentano il 62 per cento di tutti gli abbonamenti mobili; gli abbonamenti Wcdma/Hspa(3G) sono diminuiti di 85 milioni, mentre gli abbonamenti esclusivamente Gsm/Edge (2G) sono diminuiti di 59 milioni. (Rin)