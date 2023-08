Roma: carta identità elettronica, 2 e 3 settembre open day Municipio III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 2 settembre è in programma un nuovo open day Cie che prevede l'apertura straordinaria dalle ore 8.00 alle ore 13.00 della sede di via Fracchia 45 in Municipio III. Come di consueto saranno aperti anche gli ex punti informativi turistici di piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e Piazza Santa Maria Maggiore sia sabato 2 settembre dalle ore 8.30 alle 16.30 sia domenica 3 settembre dalle ore 8.30 alle 12.30. Per richiedere la carta d'identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno, a partire dalle ore 9 di venerdì 1 settembre, fino ad esaurimento delle disponibilità. (segue) (Com)