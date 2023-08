Roma: carta identità elettronica, 2 e 3 settembre open day Municipio III (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche nel primo fine settimana del mese di settembre, torna il consueto appuntamento con l'open day per il rilascio della Cie. Sabato 2 settembre il Municipio III garantirà l'apertura di 4 postazioni nella sede di Via Fracchia 45 dalle ore 8.00 alle ore 13.00, mentre per tutto il weekend saranno attive le postazioni negli ex Pit", commenta l'assessore capitolino alle Politiche del personale, Andrea Catarci. "Un ringraziamento sentito va agli ufficiali d'Anagrafe, ai Municipi e ai Dipartimenti capitolini competenti, impegnati nelle aperture degli Open Day e nel parallelo lavoro di potenziamento del sistema ordinario di rilasci", conclude. Per espletare la richiesta della Cie bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.