Lavoro: ministero, le indicazioni per presentare domanda di Supporto Formazione e Lavoro

- Dal primo settembre gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità (presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo) potranno accedere alla nuova misura del Supporto formazione lavoro. Sarà online, infatti, il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Per accedervi basta collegarsi direttamente al sito http://www.inps.it, all’interno del quale, dalla mezzanotte, sarà disponibile l’interfaccia per fare richiesta dell’indennità. Superata l’identificazione - che avverrà tramite Spid e Cie - l’utente sarà trasferito in automatico alla nuova piattaforma http://www.siisl.lavoro.gov.it per tutti i successivi passaggi. La domanda potrà essere fatta anche tramite patronato. A supporto di cittadini e operatori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inps hanno attivato alcuni servizi di assistenza. A partire dall’urp online, nel quale trovare le risposte alle domande più frequenti (Faq), ricevere supporto in tempo reale tramite chatbot o, in ultima istanza, aprire un ticket d’assistenza. La sezione è accessibile dal link urponline.lavoro.gov.it, raggiungibile anche attraverso il sito dell’istituto previdenziale. Attivo, inoltre, il Contact center Inps al numero 803 164 (telefonia fissa) e 06 164 184 (telefonia mobile). Alle informazioni sulle nuove misure di inclusione sociale e lavorative è dedicata poi una sezione apposita del sito del Dicastero “Nuove misure di inclusione e accesso lavoro”, in costante aggiornamento. (Rin)