Brandizzo: Genovesi (Fillea Cgil), incidenti con esiti meno gravi avvengono sempre più spesso, serve procedura sicurezza

- Sempre più spesso si rischiano o si verificano incidenti, per fortuna dagli esiti meno gravi, in occasione di interventi di manutenzione notturna delle infrastrutture che vedono impegnati centinaia di lavoratori, interventi che dovrebbero prevedere il blocco della circolazione in prossimità e un sistema di tutele e procedure tali da mettere chi lavora sempre in piena sicurezza. Lo ha affermato il segretario generale della Fillea Cgil, il sindacato delle costruzioni, Alessandro Genovesi, commentando il tragico incidente ferroviario che la scorsa notte ha portato alla morte di 5 operai lungo la linea Torino-Milano. (Rpi)