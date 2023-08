Speciale scuola: M5s, Valditara in confusione discrimina diplomati Isef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' passato quasi un mese dalla pubblicazione da parte del ministero dell'Istruzione del bando di concorso per 1.740 docenti di educazione motoria nella scuola primaria di educazione motoria nella scuola primaria, e ancora Valditara non è stato in grado di spiegare perché ha deliberatamente escluso i diplomati Isef dalla possibilità di partecipare a questo concorso". Lo dichiarano gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione alla Camera. "Una scelta illogica e discriminatoria, se pensiamo che parliamo di professionisti a cui da anni è demandato tale insegnamento nei nostri istituti e che addirittura potrebbero essere estromessi dalle proprie classi. La cosa paradossale è che Valditara ha escluso i diplomati Isef ma ha inserito tra i requisiti di partecipazione la laurea in management dello sport, delegando l'insegnamento di una disciplina così importante a personale qualificato per ambiti amministrativi ed organizzativi. Si conferma - concludono - la confusione totale di un ministro che non riesce davvero ad azzeccarne nemmeno una. Sosteniamo la legittima battaglia di coloro i quali vorranno fare ricorso contro quella che è, lo ribadiamo, una discriminazione a tutti gli effetti". (Rin)