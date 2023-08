Speciale scuola: Roma, primi ingorghi a piazza Pia con cantieri, automobilisti temono traffico a ripresa scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Traffico congestionato nella zona dei lavori di piazza Pia a Roma. I cantieri del progetto che prevede la realizzazione, in vista del Giubileo, di un’area pedonale tra Castel Sant’Angelo e il Vaticano e un sottopasso per le auto, sono iniziati lo scorso 20 agosto e finiranno a dicembre del 2024. Tuttavia, nonostante la pausa estiva, già si registrano dei problemi a livello di traffico cittadino, con code e rallentamenti in particolare in corrispondenza di ponte Vittorio Emanuele II. Ma il timore, essendo concentrate nella stessa area la Corte di Cassazione, dell’ospedale Santo Spirito e l’università Lumsa, è che i disagi possano ulteriormente peggiorare in occasione della riapertura delle scuole. "È un delirio, già l'anno scorso, dato che chiudevano di continuo via della Conciliazione per vari eventi, era difficile portare i bambini a scuola. Adesso con questi cambi di senso, fatti con scarso preavviso, si creeranno ulteriori disagi", racconta Filippo, un residente del quartiere Prati. "Il problema - aggiunge - sarà raggiungere il centro per andare il lavoro con inevitabili congestioni sul lungotevere". (Rer)