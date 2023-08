Speciale scuola: Roma, De Santis (cR), scuole nel caos più totale, amministrazione Gualtieri ha totalmente fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione Gualtieri "ha totalmente fallito nella gestione delle questioni relative alla scuola e al personale. Non siamo noi a dirlo, ma i presidenti delle Commissioni Roma Capitale e Scuola riunite in seduta congiunta". Lo dichiara, in una nota stampa, l'ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "Oramai è acclarato: due settori cruciali per la nostra città - aggiunge - sono completamente allo sbaraglio a causa di una gestione completamente sbagliata degli attuali Assessori al Personale e alla Scuola, capaci di scontentare tutti e di gettare nell'incertezza più assoluta le scuole comunali - e migliaia di famiglie romane - alla vigilia della ripresa del nuovo anno scolastico. La domanda che tutti si pongono è semplice: dov'è Gualtieri in tutto questo? Cosa aspetta a intervenire in prima persona? In attesa che il sindaco si svegli dal torpore in cui sembra essere piombato e si decida - finalmente - a prendere in mano le redini della situazione, sarebbe auspicabile e opportuno che i responsabili di questo sfacelo pongano rimedio ai propri errori o, in alternativa, si dimettano e lascino spazio a figure più preparate e competenti", conclude. (Com)