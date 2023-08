Speciale scuola: Mussolini (Fd'I Roma), scenario drammatico, assessori competenti si dimettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita la commissione capitolina scuola che alla presenza di tutte le sigle sindacali, ha esaminato i numerosi problemi che i sindacati hanno rappresentato in vista della apertura dell'anno educativo scolastico. "Tra queste la problematica della nuova Governance (verticalizzazioni e problematiche relative tra cui collocazione Poses e funzionari educativi) anche alla luce di una vertenza in corso che potrebbe creare numerosi disagi". E' quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Rachele Mussolini, presente alla riunione della commissione Scuola. "Mancanza di organico, di supplenze, assenza del dipartimento e degli assessori competenti da mesi latitanti rispetto agli allarmi pervenuti dai consiglieri di opposizione e maggioranza nelle recenti Commissioni, vedono di tutta risposta l'ennesima timida proposta di "nota" della Presidente Fermariello e di Corbucci che alla luce di una fresca audizione propone inutilmente di avere i documenti dei sindacati per aprire un 'tavolo' - aggiunge Mussolini -. Come Fratelli d'Italia abbiamo messo in evidenza il fatto che sia ora di inchiodare il Sindaco e la Giunta in Aula alle proprie responsabilità sottolineando e testimoniando come mai prima d'ora i servizi 06 abbiano subito tale scempio e tale situazione di precarietà. Il famoso gioiello sbandierato dalla sinistra finora è morto sotto le macerie di vecchi e nuovi assessori di Centrosinistra. Noi abbiamo le ricette già sperimentate durante l'assessorato Marsilio, dove le ideologie non precludevano la razionalizzazione della spesa pubblica che oggi non consente nemmeno di sostituire le supplenze. e la qualità e la Governance non erano allo sbando. Chiederemo quindi le dimissioni degli assessori competenti Catarci e Pratelli", conclude. (Com)