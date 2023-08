Speciale scuola: Iv, a Roma personale educativo nel caos, a rischio avvio anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La superficialità con cui gli Assessorati competenti alla Scuola e al Personale hanno realizzato le progressioni verticali nel settore educativo stanno creando il caos e compromettendo l'avvio dell'anno scolastico". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Riteniamo infatti - aggiungono - che l'Amministrazione abbia commesso alcuni gravi errori, a cominciare dalla mancanza di gradualità nella realizzazione del nuovo impianto organizzativo. Condividiamo le preoccupazioni dei sindacati, che proprio sul punto hanno più volte espresso le loro perplessità rimanendo di fatto inascoltati, e denunciamo l'assenza di un dialogo costruttivo che ci preoccupa particolarmente. Purtroppo questo è solo l'ultimo di una serie di passi falsi compiuti dalla giunta Gualtieri in merito alla gestione del personale scolastico, a cui ci auguriamo si ponga presto rimedio, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, delle lavoratrici e delle famiglie che usufruiscono dei servizi educativi di Roma Capitale. Da parte nostra, ribadiamo l'impegno e la piena disponibilità a lavorare nelle commissioni capitoline e con tutti i soggetti interessati per risolvere le criticità e creare le migliori condizioni possibili per dare avvio all'anno scolastico", concludono Casini e Leoncini. (Com)