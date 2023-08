Violenza donne: Braga (Pd), Meloni dia risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia deve fare i conti con una cultura ancora radicata nel nostro Paese che crede che si possa fare impunemente violenza sul corpo delle donne. Le parole di Giambruno fanno male, fanno fare passi indietro a tutta la società. Non è accettabile insinuare in diretta tv che la colpa di una violenza possa essere causata dall'atteggiamento delle donne. E' agli uomini che bisogna lanciare messaggi chiari: mai senza consenso". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, ospite di Radio Immagina, la web radio del Pd. Sulla proposta della Lega di introdurre la castrazione chimica, la parlamentare ha spiegato: "Non è la risposta. I dati dicono che la maggioranza delle violenze si consuma in casa, tra i propri affetti. La soluzione per cambiare davvero è investire nella formazione, nella prevenzione, nell'educazione sentimentale nelle scuole". Per questo, Braga si è appellata al presidente del Consiglio, in visita a Caivano: "La visita della Meloni non basta, bisogna dare risposte serie ad un problema complesso. E di certo non aiuta definanziare dal Pnrr gli interventi di riqualificazione di aree difficili e disagiate. Le istituzioni hanno una responsabilità politica verso i cittadini: dare speranza e cambiare in meglio la qualità della vita delle persone". (Rin)