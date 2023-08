Migranti: Ferrara (M5s), Salvini contro Meloni è testimonianza fallimento politiche della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida politica tutta interna alla destra al Governo "si gioca come sempre sulla pelle dei più deboli e indifesi. Riguardo alla querelle migranti, si è consumato lo strappo del ministro Salvini che osa sfidare la premier Meloni: il leader della Lega è stato infatti escluso dal Comitato Interministeriale voluto dalla premier che si occuperà dell'emergenza sbarchi, rimanendo così infastidito dallo strapotere attribuito a Mantovano che è a capo della cabina di regia". Così in una nota il rappresentante al Consiglio nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Insomma, il buon Matteo - aggiunge - è stato formalmente escluso e ha comunicato ai suoi la volontà di non partecipare: chissà Giorgia come se la sarà presa ora che dovrà vedersela da sola! E insomma, Meloni da una parte che sostiene l'impossibile chiusura delle frontiere e Salvini che dall'altra parte viene fatto fuori dai suoi sono la testimonianza del più puro fallimento delle politiche migratorie di questi signori al Governo. Come avrebbe detto Gianfranco Fini siamo alle comiche finali, anzi bestiali data la caratura dei personaggi in campo". (Com)