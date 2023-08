Romania: fonti stampa, Commissione europea chiede aumento dell'Iva al 21 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha raccomandato alla Romania di aumentare l'Iva al 21 per cento. E' quanto hanno riferito fonti governative all'emittente "Digi24" a proposito dei recenti colloqui a Bruxelles tra il ministro delle Finanze Marcel Bolos e i funzionari dell'esecutivo comunitario. Un'altra opzione suggerita dalla Commissione è quella di aumentare l'Iva sui generi alimentari. Secondo le fonti, il governo romeno respinge tuttavia questi suggerimenti. Il premier Marcel Ciolacu partirà oggi per Bruxelles per parlare con i rappresentanti della Commissione, dopo aver inviato i suoi ministri per discussioni tecniche. Bolos ha presentato il piano del governo per raccogliere più risorse e spiegare le ragioni per cui la Romania potrebbe non rispettare il deficit del 4,4 per cento ipotizzato all'inizio dell'anno. La Commissione però non sembra convinta delle misure proposte e ne ha chieste di aggiuntive. "Sono sicuro che troveremo insieme ai partner europei la soluzione giusta affinché il quadro di bilancio stabilito per 2023, 2024 e 2025 venga aggiornato, tenendo conto di queste realtà", ha affermato Ciolacu. "Nello spirito della solidarietà europea, sono assolutamente convinto che la Commissione riconoscerà anche gli sforzi finanziari speciali da noi compiuti quest'anno per sostenere l'Ucraina e la Moldova", ha aggiunto il primo ministro. (Rob)