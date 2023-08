Caivano: Foti (Fd'I), con Meloni lo Stato c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato c'è, è vicino alla gente perbene, non si fa intimidire da alcuno. E' questo il senso profondo della visita a Caivano del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di cui è ferma e chiara la determinazione ad estirpare dalla società i tentacoli della malavita che si annidano nel degrado, nella connivenza, nella complice indifferenza". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che aggiunge: "Ma fin dal suo insediamento il Governo Meloni si è impegnato a combattere strenuamente contro ogni forma di abuso e violenza: la presenza di Giorgia Meloni oggi a Caivano, in una periferia abbandonata a se stessa da anni non solo ne è la conferma, ma è anche la dimostrazione tangibile di solidarietà nei confronti di tutti coloro che hanno subito violenze ed umiliazioni. Dopo anni di colpevole lassismo e di abbandono di territori problematici da parte di una sinistra parolaia ed incapace, c'è voluta Giorgia Meloni per rimettere in cammino la speranza dei cittadini onesti".(Rin)