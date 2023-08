Fvg: assessore Lavoro, con Costa Crociere formiamo figure professionali con competenze elevate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla collaborazione avviata a partire dal 2017 tra la regione Friuli Venezia Giulia e Costa Crociere, sono già 279 le persone che hanno partecipato a percorsi di formazione finanziati dalla Regione e il 97 per cento di loro ha ricevuto una proposta di imbarco. Sono i dati comunicati oggi dall’assessore regionale al Lavoro e alla formazione, Alessia Rosolen, che ha presentato a Trieste il nuovo recruiting day di Costa Crociere, in programma a ottobre. A disposizione ci sono 42 posti per addetti all'accoglienza, receptionist, amministrativi e grafici. I candidati saranno selezionati con il supporto dei centri per l'impiego della Regione e sosterranno un periodo di formazione gratuita per acquisire le competenze specifiche e i brevetti necessari alla navigazione. Al termine dei corsi, Costa Crociere valuterà le assunzioni che prevedono contratti a tempo determinato secondo il contratto collettivo nazionale marittimi per periodi di 4 o 6 mesi, che potranno anche essere prorogati. “Il Friuli Venezia Giulia sta acquisendo un ruolo sempre più importante in settori come quello turistico e della blue economy”, ha detto Rosolen. “È opportuno fare una riflessione approfondita sulle esigenze del mercato e sui percorsi formativi. Insieme a Costa Crociere – ha aggiunto – stiamo lavorando a una progettazione più ampia per figure professionali dotate di competenze qualitativamente ancora più elevate”. (Frt)