Violenza donne: Vietri (Fd’I), visita Meloni a Caivano segnale forte per legalità

- La visita del presidente del consiglio Giorgia Meloni, oggi, a Caivano “è un forte segnale per ribadire a testa alta la presenza dello Stato in un'area della Campania che, per troppi anni, è stata abbandonata a sé stessa dalle istituzioni". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, presente questa mattina insieme ad altri parlamentari, nel comune napoletano. "E' stato bello - aggiunge Vietri - sentire tanti applausi da parte di quei cittadini onesti che vogliono tornare a vivere in un clima di sicurezza e legalità; non è mancata, ovviamente, qualche contestazione da parte di chi ha perso il Reddito di Cittadinanza, ma che sarà supportato economicamente ed aiutato a cercare un'occupazione grazie alle misure alternative approvate dal governo”. “Nessuno sarà lasciato più solo, anche a Caivano. E non dovranno esserci più zone franche per la criminalità. Un ringraziamento doveroso al premier per il coraggio e la determinazione con cui lavora da sempre nell'interesse degli italiani" conclude Vietri”, conclude Vietri. (Rin)