Russia: Fsb sventa attacco gruppo ucraino a Bryansk, due persone uccise e cinque arrestate

- Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha fermato i membri di un gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione nella provincia di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto l'Fsb in un comunicato, in cui si legge che due dei membri del commando ucraino sono stati uccisi mercoledì sera nel distretto di Navlinsky, appena a sud del capoluogo regionale, e cinque sono stati arrestati, tre dei quali sono rimasti feriti. In un filmato trasmesso dall'emittente statale "Rossija 24" si vedevano le armi catturate al gruppo, tra cui sette fucili automatici insieme a due dozzine di caricatori e una dozzina di granate. L'Fsb ha affermato che il gruppo era equipaggiato con mitragliatrici di fabbricazione statunitense con silenziatore, esplosivi e un gran numero di granate e cartucce usate anche dalla Nato. Il gruppo, secondo l'Fsb, comprendeva membri dei servizi segreti ucraini e delle forze speciali militari. (Rum)