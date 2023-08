Vietnam-Italia: concluso seminario su giovani e transizione energetica co-organizzato da ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Hanoi ha co-organizzato, assieme al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) e all’Agenzia internazionale per l’energia rinnovabile (Irena), un seminario dal titolo “Responsabilizzazione dei giovani nella transizione energetica: visioni avanzate per il futuro sostenibile del Vietnam”. Il workshop si è tenuto il 30 e 31 luglio nella sede della missione dell’Undp e ha visto la partecipazione di oltre 40 giovani attivisti vietnamiti per il clima. L’evento è stato aperto da un intervento dell’ambasciatore d’Italia a Hanoi, Marco della Seta. Durante la due giorni, i partecipanti hanno potuto scambiare idee su minacce e soluzioni del cambiamento climatico e si sono confrontati con esperti dell’Undp e dell’ambasciata d’Italia. Il seminario rientra nel quadro del programma educativo “I act – Italy & Irena action for climate toolkit”, promosso dal governo italiano, dall’Irena e dall’Undp per le giovani generazioni e teso a rafforzare l’impegno dei più giovani per l’azione climatica. Il programma è diviso in due fasi: la prima consiste in sessioni di formazione per oltre 250 attivisti provenienti da diversi Paesi, incluso il Vietnam; la seconda prevede iniziative educative promosse dagli stessi attivisti per le giovani generazioni nei Paesi d’origine. Il workshop del 30 e 31 agosto rientra in quest’ultima fase del programma.(Fim)