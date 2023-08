Veneto: Giunta approva progetto "Scuola e Sport" 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato il rinnovo del progetto denominato 'Scuola e Sport' anche per l'anno 2023-2024. Il progetto si pone come obiettivo quello di promuovere la pratica sportiva agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. "Si tratta di un progetto che rientra nel Piano esecutivo annuale per lo sport 2023 ed è riconducibile al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025 – ha spiegato l'assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari – La Regione del Veneto riconosce il valore sociale dello sport con un occhio di riguardo per la pratica sportiva svolta nelle scuole. Lo sport è formazione, rispetto, condivisione di valori, salute, inclusione, strumento prezioso di prevenzione del disagio. È un alleato prezioso soprattutto al giorno d'oggi in cui scuola e famiglie sono chiamate a rispondere alla sfida di un disagio giovanile crescente". "La Regione del Veneto crede e ha sempre creduto nel binomio educazione-sport, sostenendo iniziative e investendo in progetti che hanno ottenuto ottimi esiti – ha aggiunto Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro -. E su questa linea intendiamo proseguire anche con il rinnovo di questo progetto. Lo sport è molto più di movimento, regole, relazioni e salute. Lo sport garantisce un ambiente sano dove crescere. Più che mai in questo momento, l'educazione sportiva è elemento sul quale puntare in maniera molto decisa. In Veneto lo facciamo da anni con la ferma convinzione che ogni giovane che si applica nello sport, a qualsiasi livello, riesce ad apprendere regole, disciplina e a crescere in salute, forte anche dal punto di vista psicologico, più capace di difendersi, avendo a disposizione maggiori strumenti di lettura del mondo circostante". Per tale progettualità sono stati stanziati 150 mila euro. (Rev)