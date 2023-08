Speciale difesa: Regno Unito, Grant Shapps è stato nominato nuovo ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Grant Shapps è stato nominato nuovo ministro della Difesa del Regno Unito. Lo ha confermato Downing Street. Quello di Shapps, finora ministro per la Sicurezza energetica, era il principale tra i nomi circolati per la sostituzione di Ben Wallace. Questi aveva annunciato le sue dimissioni a luglio e le ha formalizzate oggi in una lettera al premier Sunak. Nella missiva ha espresso elogi per le forze armate britanniche e i servizi di intelligence e ha ringraziato il primo ministro per il “sostegno” e l’“amicizia”. “Tu e il tuo governo avrete sempre il mio sostegno”, ha scritto. Nella replica, Sunak ha riconosciuto a Wallace di “essersi distinto nel servizio al nostro Paese” e ha lodato la sua lungimiranza strategica”. (Rel)