Speciale difesa: Brandizzo, Crosetto, addolorato per terribile incidente ferroviario

- "Sono addolorato per il terribile incidente ferroviario a Brandizzo, che vede cinque operai morti e, in tutto, sette coinvolti. Faccio le mie più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e auguri di pronta guarigione ai feriti. Chiedo chiarezza e accertamento sulle responsabilità". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Rin)