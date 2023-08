Speciale difesa: Giappone, ministero della Difesa formula richiesta di bilancio record per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone ha annunciato oggi di aver chiesto un bilancio record di 7.700 miliardi di yen (52,67 miliardi di dollari) per l'anno fiscale 2024. La richiesta record riflette i piani del governo guidato dal primo ministro Kishida per destinare alla Difesa 43mila miliardi di yen nell'arco di cinque anni, sino ad arrivare quasi a raddoppiarla, al 2 per cento del Pil in linea con gli indirizzi della Nato, Il piano, annunciato lo scorso anno in concomitanza con una storica revisione delle linee guida di difesa nazionale, riflette il panorama di crescente insicurezza regionale, caratterizzato dalle provocazioni della Corea del Nord e dal confronto sempre più serrato con la Cina. La richiesta formulata dal ministero della Difesa per il prossimo anno fiscale rappresenta un incremento del 13 per cento rispetto al bilancio dell'anno corrente, che ammonta a 6.800 miliardi di yen. (Git)