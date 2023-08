Maltempo: commissario Figliuolo, non sono in grado di dare una data per ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Bisogna asseverare i danni e dobbiamo dare la modellistica, la daremo a breve. “Io una data non ce l'ho, non sono in grado di darla”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e con i membri del Patto per il lavoro e per il clima in Regione, rispondendo a una domanda sulle tempistiche dei ristori. “È inutile che io adesso venga a dare delle date. Non abbiamo date perché stiamo per mettere a punto le piattaforme e le procedure, dopo di che arriveranno le richieste e noi, con quello che abbiamo, andremo a chiedere anche altri fondi ed erogheremo i rimborsi. Come ho detto per le somme urgenze `guardate che arrivano e sono arrivati´, anche per i ristori dei danni a famiglie e imprese arriveranno”, ha sottolineato Figliuolo, che ha aggiunto: “Dobbiamo solo mettere a punto norme semplificate, con schemi e modelli di perizie, in modo che poi si possa celermente andare a rimborsare”. (Rin)