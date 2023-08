Russia-Ucraina: Cremlino, infondata l’accusa di Kiev di voler provocare carestia in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse che l’Ucraina rivolge alla Russia di voler provocare deliberatamente un pericolo di carestia in Africa per causare nuove ondate di migranti sono infondate. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “Sono una distorsione della realtà senza fondamento, erronea e deliberata”, ha dichiarato il portavoce. La carenza di cereali e più in generale di cibo in Africa non ha nulla a che vedere con Mosca, ha sostenuto. “Al contrario, la Russia ha una posizione molto responsabile in questo campo. La Russia ha più volte prorogato l’accordo sul grano. Persino ora che non funziona più abbiamo una posizione responsabile. Sapete dell’iniziativa di fornire cereali ai Paesi più poveri del continente annunciata al recente vertice Russia-Africa”, ha affermato Peskov. (Rum)