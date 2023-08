Trasporti: M5s, Paese nel caos ma per Salvini esiste solo favola Ponte sullo Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il nostro Paese registra il caos totale dell'autotrasporto nel Nord-Ovest, Salvini insiste nel voler giocare ancora con la favola del Ponte sullo Stretto, chiedendo di iniziare a finanziare l'opera nella prossima manovra che, come è noto a tutti, sarà all'insegna della carenza cronica di risorse per ovviare al caro-vita, alle spese per sanità e scuola e a quelle per le infrastrutture indifferibili”. Lo dichiarano i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti, Antonio Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede. “Dopo la frana - aggiungono - che ha portato la chiusura del traforo del Frejus tra Piemonte e Alta Savoia francese, in prossimità del tunnel del Monte Bianco troviamo code interminabili di tir in fila per ore da tre giorni. Per questo traforo da lunedì è prevista una chiusura di almeno tre mesi per lavori di manutenzione, e allo stato attuale si rischia una legnata fatale per la nostra manifattura e tutto il sistema di import-export del Paese”. “Come se non bastasse, anche il San Gottardo - proseguono - è a mezzo servizio e sul Brennero pesano le limitazioni imposte dal Tirolo alla circolazione dei tir. Se a Salvini fosse sfuggito, gli ricordiamo che il 64 per cento delle merci che esportiamo passano per queste tratte. Con l'approssimarsi dell'autunno, pensare di vedere code di mezzi pesanti inerpicarsi sui valichi alpini è semplicemente folle”. “Per questo – concludono i deputati pentastellati - chiediamo al ministro di abbandonare per un attimo la demagogia fiabesca sul ponte sullo Stretto e di far pressione sui paesi nostri confinanti, a partire dalla Svizzera, perché tenga aperti al traffico pesante i trafori che di consueto vengano chiusi nelle ore notturne. Salvini passi almeno una giornata con i piedi per terra, invece di vendere esclusivamente fumo". (Rin)