Scuola: Regione Lazio, pubblicato bando da 11 milioni di euro per buoni nido anno 2023-2024 (2)

- Al momento della presentazione della domanda - prosegue la nota - il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno stato non facente parte dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno Ce (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); essere residente o domiciliato in uno dei Comuni della Regione Lazio; avere la responsabilità genitoriale del minore destinatario del servizio per l'infanzia; essere la persona che sostiene il pagamento delle spese relative al servizio educativo frequentato dal minore; avere un Isee (ultima certificazione Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda) di importo pari o inferiore a 60.000 euro. I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione, redatta esclusivamente on-line accedendo all'apposita piattaforma efamily. Si potrà procedere alla presentazione della domanda a partire dalle 15 del giorno 11 settembre 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili o fino al termine ultimo del 28 giugno 2024. Per ulteriori informazioni è possibili consultare l'Avviso Pubblico e i manuali o altri materiali di supporto disponibili sul sito della S. G. efamily. Al fine di supportare le famiglie nella redazione delle domande le informazioni necessarie - conclude la nota - sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno i seguenti servizi di supporto: Pubblicazione istruzioni e faq sul sito della S.G. efamily e sul sito di Regione Lazio; Contact center attivo dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30 via mail e telefonicamente. (Com)