Maltempo: commissario Figliuolo, tutti lavori necessari saranno ristorati

18 ottobre 2021

- La struttura commissariale, utilizzando il buon senso e l'interpretazione della norma, ristorerà tutti i lavori di somma urgenza o urgenti che hanno un nesso di causalità con l'alluvione. Lo ha dichiarato il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e con i membri del Patto per il lavoro e per il clima in Regione. “Tutto ciò che è ricostruzione legato a incolumità di persone e territorio è nel perimetro delle somme urgenze. Qualora non sia stata posta, basta segnalarlo e noi verificheremo e l'inseriremo”, ha aggiunto. (Rin)