Russia: canale Telegram pubblica nuovo video di Prigozhin girato a pochi giorni dalla morte

- In un video pubblicato dal canale Telegram "Grey Zone", il leader del gruppo Wagner Evgenij Prigozhin, appare a pochi giorni dalla morte, mentre si trova in Africa, parlando delle possibili minacce alla sua sicurezza. "Per coloro che stanno discutendo se sono vivo o no, come sto, in questo momento è il fine settimana, seconda metà di agosto 2023, sono in Africa", afferma Prigozhin nel video. "Quindi per le persone a cui piace discutere della mia eliminazione, o della mia vita privata, di quanto guadagno o di qualsiasi altra cosa, va tutto bene", aggiunge il fondatore della compagnia mercenaria. Come evidenziato da alcuni analisti, l'abbigliamento in tuta mimetica e il cappello di Prigozhin, così come l'orologio indossato, corrispondevano al suo aspetto in un video pubblicato lo scorso 21 agosto, apparentemente girato in Africa. Prigozhin è morto nello schianto del proprio velivolo lo scorso 23 agosto, mentre era in viaggio sui cieli della Russia. (Res)