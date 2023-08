Roma: Gualtieri, più informazioni su strade alternative per gestire traffico in aree cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della gestione della viabilità nella zona attorno a via della Conciliazione dove è in corso il cantiere giubilare per la pedonalizzazione, soprattutto con l'avvio di tutte le attività autunnali, sono stati aggiornati i sistemi digitali e saranno rafforzati quelli di informazione affinché gli automobilisti possano studiare anche percorsi alternativi. Lo ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo al cantiere. "Abbiamo fatto ieri una grande sessione di approfondimento, per capire come si può migliorare la mobilità alternativa durante il cantiere. Non solo per fluidificare il traffico nelle deviazioni, ma anche per informare meglio i cittadini sui percorsi alternativi. I navigatori tengono già conto del cantiere, perché è stato fatto un lavoro con questi operatori, e già ti dicono se vale la pena percorrere gli itinerari alternativi o fare un giro più largo - ha spiegato -. Ci sarà un monitoraggio 24 ore su 24 da parte della nostra cabina di regia della Mobilità, che verificherà di ora in ora cosa succede per capire se mandare più agenti e quali aggiustamenti fare. I navigatori già hanno recepito il cambio di viabilità del cantiere e dicono qual è il percorso migliore. Infine abbiamo deciso di ampliare il perimetro della comunicazione, dal punto di vista della cartellonistica, già da prima, non solo nell'area vicina al cantiere, suggerendo di fare un altro giro", ha concluso. (Rer)