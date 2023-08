Roma: Diaco (M5s), condizioni canile di Muratella vergognose, Gualtieri intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni del canile di Muratella "dove in questi giorni è morto il pastore tedesco Gas nonostante le varie segnalazioni dei volontari in merito ai noti problemi di disidratazione da cui era affetto, sono una vergogna per Roma". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Daniele Diaco. "E' evidente come l'amministrazione Gualtieri non abbia affatto a cuore il benessere degli animali e la situazione in cui è piombato da tempo il canile comunale ne è l'esempio più lampante: a due settimane dall'aggiudicazione della gara triennale per la gestione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, nulla però è mutato. Ora - prosegue - la situazione è sempre più esplosiva e gli animali continuano a morire. Per contrastare questo stato di assoluto degrado ho deciso di presentare un'interrogazione urgente al sindaco e alla Giunta per capire quali azioni intende intraprendere l'attuale amministrazione per risolvere uno scenario di profonda incuria per i nostri amici a quattro zampe. Mai più altri Gas dovranno rimetterci la vita", conclude. (Com)