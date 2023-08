Fd'I: Donzelli, razzismo incompatibile con noi, Formaggio a commissione disciplina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Fratelli d'Italia non c'è spazio per il razzismo. Il colore della pelle non indica né la qualità né la correttezza, il merito o l'amore e il rispetto per l'Italia". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Valutare le persone in base al colore della pelle è incompatibile con Fratelli d'Italia. Ci battiamo contro l'immigrazione clandestina, per la legalità, per la difesa della nostra cultura e per gli interessi nazionali, ma tutto questo niente ha a che vedere con il colore della pelle e il razzismo. Abbiamo inviato tutti i contenuti della trasmissione a cui ha partecipato il consigliere Formaggio alla commissione di disciplina e garanzia per valutare i conseguenti provvedimenti", conclude. (Com)