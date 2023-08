Maltempo: Bonaccini, completare cantieri entro l’inverno, cresce tensione nei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cantieri non vanno aperti, ma completati entro l'inverno. “Se non sarà così, un fenomeno ordinario di pioggia rischia di produrre danni straordinari”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al termine dell'incontro in Regione con il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo e con i membri del Patto per il lavoro e per il clima. “Adesso abbiamo bisogno velocemente di mettere a cantiere i lavori per farli nelle prossime settimane”, ha aggiunto Bonaccini, sottolineando come nei territori stia “crescendo un po' di tensione” perché non c’è certezza delle risorse. (Rin)