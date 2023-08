Milano: pedinavano anziani per poi derubarli fingendosi Carabinieri, arrestati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, hanno arrestato due uomini, italiani di 30 e 44 anni, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, perché ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato in abitazione (quattro episodi di furto consumato e due episodi di furto tentato) commessi, con la tecnica “del finto Carabiniere", nelle province di Milano, Monza Brianza e Livorno, tra il 6 giugno e il 14 luglio. Il contatto con le vittime - sempre anziane e colte nel loro rientro solitario a casa – avviene con l’utilizzo da parte degli indagati di materiale e segni distintivi delle forze dell’ordine per confonderle e disorientarle (tesserino, mascherine con scritte e loghi dei Carabinieri, radio ricetrasmittenti, ecc.), per poi accedere all’interno delle abitazioni e così depredarle in pochi attimi, senza dar loro la possibilità di rendersi conto di quanto stia effettivamente accadendo. (segue) (Com)