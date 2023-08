Roma: polizia locale, traffico area Vaticano inevitabile per cantieri, a lavoro per disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il traffico nell'area del cantiere per la pedonalizzazione di piazza Pia e via della Conciliazione "ci sarà e aumenterà. L'opera comporterà un congestionamento ulteriore di un traffico già elevato. È inevitabile". Lo ha detto il vicecomandante della polizia locale Mario De Sclavis a margine del sopralluogo al cantiere con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Noi faremo il possibile per ridurre i disagi. Ma una mano ce la devono dare anche i cittadini. Tra questa zona di Prati e l'altra zona al di là del Tevere, ovvero lungotevere degli Altoviti, piazza Pasquale Paoli, ponte Vittorio e ponte Umberto, abbiamo circa 50 agenti per turno. Dove ci sarà la necessità si implementerà l'organico", ha concluso. (Rer)