Roma: controlli contro illeciti ambientali,10 denunce, multe per un totale di 22 mila euro

- La polizia locale di Roma ha svolto diversi controlli volti a contrastare condotte illecite legate ai reati ambientali, proseguiti per tutto il periodo estivo in diverse zone della Capitale. Particolare attenzione è stata posta alle aree adibite a discariche abusive, cantieri, officine di auto riparazioni. Grazie a una intensa attività di controlli stradali e all'utilizzo di foto-trappole, sono state una decina, tra titolari e dipendenti, le persone denunciate per i reati di gestione illecita, raccolta e trasporto abusivo e abbandono di rifiuti speciali e ingombranti. Tre autocarri sequestrati con all'interno calcinacci, mobili dismessi e rottami metallici; sanzioni per un totale di 22 mila euro per omessa o irregolare tenuta della contabilità ambientale e per la compilazione fraudolenta della prescritta documentazione. Grazie all'utilizzo di registrazioni video delle foto-trappole, sono state comminate anche sanzioni per un totale di 6 mila euro nei confronti di 10 privati cittadini responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti. (segue) (Rer)