Caivano: Coisp, presenza governo è segnale forte ma investire in sicurezza

- La presenza a Caivano della premier Meloni, del ministro dell’Interno Piantedosi e del capo della Polizia Pisani è un segnale forte da parte dello Stato. Lo dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Dopo anni di assenza, di richieste inascoltate e del susseguirsi di episodi di inaudita violenza come quello dei giorni scorsi, le istituzioni ora ci ‘mettono la faccia’ per combattere non solo le organizzazioni criminali, ma anche per risolvere le problematiche di questa zona particolarmente difficile, diventata nel corso degli anni una risacca di emarginazione sociale e culturale”, sottolinea Pianese, che aggiunge: “Per vincere questa battaglia, tuttavia, oltre agli indispensabili sopralluoghi da parte delle istituzioni, è necessario anche rendere concrete alcune iniziative, provvedendo a stanziare più fondi per la scuola e per la sicurezza. Ecco perché auspichiamo - prosegue Pianese - che tutti gli esponenti politici che negli ultimi giorni hanno invocato un maggior controllo del territorio e una maggiore tutela per i cittadini, alle parole facciano seguire i fatti, sostenendo la programmazione del ministro Piantedosi che mira proprio a scardinare il sistema incancrenito della criminalità di aree difficili come quella di Caivano”. (Rin)