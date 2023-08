Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, su cantieri rispettiamo tabella di marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei grandi cantieri per il Giubileo "siamo nei tempi previsti" e "su piazza dei Cinquecento stiamo procedendo dalla parte dell'hotel St Regis e domani ci sarà un ulteriore incontro con la Sovrintendenza. Abbiamo implementato il progetto insieme alla Soprintendenza speciale prima delle ferie. Si sta intervenendo inoltre su via Parigi che è la parte più delicata perché c'è un solettone sotto i magazzini della Sovrintendenza archeologica. Poi si passerà alle altre fasi perché è un cantiere mobile". Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, a margine del sopralluogo al cantiere di piazza Pia. "Per il Ponte di Ferro abbiamo completato l'istruttoria con la Sovrintendenza e la conferenza dei servizi. Abbiamo scelto i materiali del ponte: la nuova trave sarà in corten mentre le parti esistenti saranno riverniciate con il vecchio colore. Sono stati già spostati tutti i sottoservizi e sta per essere installata la passerella propedeutica alle demolizioni. È arrivato l'ok della Sovrintendenza per una doppia passerella: una per il transito pedonale e una seconda ciclabile, saranno in totale sicurezza. Sul ponte, invece, passerà una linea di autobus", ha concluso(Rer)