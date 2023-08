Tunisia: Commissione Ue, lavoriamo per rapida attuazione Memorandum d'intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è al lavoro per attuare il memorandum d'intesa con la Tunisia nel più breve tempo possibile. A dirlo Geert Jan Koopman, direttore generale della Direzione Vicinato della Commissione europea, nel corso di un'audizione alla commissione Affari esteri del Parlamento europeo. "Abbiamo concordato con le autorità tunisine di sviluppare un piano di attuazione del memorandum d'intesa. Avremo cinque tavoli che copriranno i diversi pilastri in cui si discuterà in dettaglio", ha detto. "Ieri abbiamo dato il via ai lavori, con l'obiettivo di garantire che questo venga portato avanti il prima possibile, data la situazione preoccupante, in particolare per quanto riguarda la migrazione, ma anche in considerazione delle opportunità che esistono negli altri settori", ha poi aggiunto. "L'attuazione è quindi agli inizi, ma stiamo lavorando duramente per accelerare il processo e anche le autorità tunisine sono impegnate nell'attuazione del memorandum. C'è molto da fare ed è chiaro che il punto di partenza è impegnativo, ma questo non fa che motivare la Commissione a lavorare di più per affrontare la situazione", ha concluso. (Beb)