Mantova: Tavolo tecnico Mit-Regione-Provincia-Comune sul ponte di San Benedetto Po

23 luglio 2021

- Il ministero alle infrastrutture e trasporti comunica in una nota che questa mattina si è tenuta una videoconferenza sul dossier del ponte di San Benedetto Po in provincia di Mantova. Presenti i tecnici di tutti i soggetti interessati a partire da Mit, Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Comune. In un clima di estrema concretezza, è stato fatto il punto della situazione con l’obiettivo di velocizzare la risoluzione del problema e ridurre il più possibile i tempi per il completamento dell’opera, così come auspicato dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini che - dopo il sopralluogo di pochi mesi fa - ha già garantito un finanziamento che si aggiunge ai fondi della Regione. (Com)