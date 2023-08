Patto stabilità: Fontana, se passa richiesta Ue devastante per tutti gli enti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo essere tranquilli finché non vediamo l'esito di quelli che saranno gli elementi previsti dalla finanziaria. Si tratta di un periodo molto difficile e non dimentichiamo che la vera spada di Damocle è quella del nuovo patto di stabilità. Se dovesse passare a livello europeo questa richiesta, sarebbe veramente devastante per tutti gli enti pubblici, nessuno escluso". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a chi gli ha chiesto come la Regione stia affrontando il tema del fondo sanitario mentre il governo è alle prese con la legge di bilancio, a margine dell'evento "Disabilità e lotta al cancro insieme" in corso oggi a Milano. (Rem)