Roma: assessore Trasporti, modifiche aggiuntive per linea bus 40 in area cantiere Conciliazione

- Nell'ambito di nuove modifiche al sistema del trasporto pubblico locale nell'area del cantiere per la pedonalizzazione di piazza Pia e via della Conciliazione "un aggiornamento interesserà la linea bus 40. È stato soppresso il capolinea su Borgo Sant'Angelo, con limitazione del percorso e sola fermata su Lungotevere in Sassia e utilizzeremo i bus di lunghezza massima di 12 metri per agevolare il passaggio del mezzo in curva all'altezza del passetto". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, in occasione del sopralluogo al cantiere per la pedonalizzazione di via della Conciliazione. (Rer)