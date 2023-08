Slovenia: Golob, investiremo fino a 7 miliardi di euro per ricostruzione post-alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia investirà fino a 7 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per la ricostruzione nei territori danneggiati dalle inondazioni che si sono verificate all’inizio di agosto. Lo ha annunciato oggi il premier sloveno Robert Golob, citato dall’agenzia di stampa “Sta”, durante la presentazione al Parlamento del bilancio supplementare per il 2023. Il capo del governo di Lubiana ha spiegato che nelle prossime settimane il governo elaborerà un disegno di legge sulla ricostruzione post-alluvione che prevede investimenti tra i 6,7 e i 7 miliardi di euro. “L’obiettivo non è solo riportare le aree inondate al loro stato precedente, ma risanarle per renderle significativamente più resistenti ai disastri naturali”, ha affermato Golob. (Seb)