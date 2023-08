© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: presidente Erdogan promette di rafforzare "la forza della nazione" - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha celebrato la Festa della vittoria della Turchia del 30 agosto, promettendo ai cittadini di “rafforzare la forza della nazione” attraverso le prossime iniziative. Lo ha riferito il quotidiano turco “Hurriyet”, secondo cui Erdogan ha dichiarato: "Mi congratulo con la nostra amata nazione, con i turco-ciprioti e con i nostri oltre 7 milioni di cittadini in tutto il mondo in occasione della Festa della vittoria”, esprimendo gratitudine a “nome suo, del suo Paese e della nazione” a tutti coloro che “condividono la gioia di questo giorno". Sottolineando "l'amore per la libertà che rimane l'attributo distintivo del popolo turco", Erdogan ha detto: “La risposta della Turchia nel contrastare le minacce alla nostra esistenza negli ultimi anni” è stata evidente, in particolare, "nell'indomita resistenza contro il tradimento del 15 luglio” (tentativo di colpo di Stato del 2016). "Rafforzeremo il potere del nostro Paese con i nuovi passi che compiremo nel prossimo periodo e porteremo la Turchia al di sopra del livello delle civiltà contemporanee", ha affermato Erdogan, promettendo ai cittadini di realizzare la visione di un “nuovo secolo turco”. La Festa della vittoria della Turchia commemora la decisiva vittoria nella battaglia di Dumlupinar, il 30 agosto 1922, riconosciuta anche dalla Repubblica turca di Cipro del nord. (Res)