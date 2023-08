I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: comprate 240 mila tonnellate di grano francese e romeno - L'Autorità generale egiziana per l'approvvigionamento delle materie prime ha stipulato un contratto per l'acquisto di 240.000 tonnellate di grano francese e romeno. Attraverso un comunicato stampa, l'Autorità ha precisato che l'accordo rientra “nel quadro della strategia del ministero dell'Approvvigionamento e del Commercio interno volta ad aumentare le proprie scorte di beni di prima necessità, indicando che la quantità comprende 120 mila tonnellate di grano francese e 120 mila di tonnellate di grano romeno". L'Egitto è uno dei principali importatori di grano nel mondo, in quanto il cereale è necessario per il programma di sussidi per il pane destinato a oltre 70 milioni di cittadini. Secondo quanto riferito dal portale d’informazione romeno "Agerpres", le forniture verranno spedite dalla Romania all’Egitto tra il 25 ottobre e il 10 novembre. La settimana scorsa, l'Autorità generale egiziana per l'approvvigionamento delle materie prime aveva già acquistato 60 mila tonnellate di grano dalla Romania. (segue) (Res)