I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: Tajani, investire nella stabilità del Paese per fermare immigrazione illegale - L'Ue deve lavorare per la stabilità della Tunisia, investendo nel Paese e attuando il Memorandum d'intesa, per fermare l'immigrazione illegale. A dirlo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue di Toledo. "Penso sia importante lavorare con la Tunisia e per l'Italia il Memorandum d'intesa è stata una buona scelta fatta dall'Ue. L'incontro fra Saied, von der Leyen, Rutte e Meloni è stato molto positivo. Dobbiamo lavorare per la stabilità del Paese e investire più denaro per implementare l'accordo e fermare l'immigrazione illegale", ha detto. "Ovviamente, supportiamo anche l'accordo fra Tunisia e Libia per aiutare i migranti che stanno attraversando il deserto. Dobbiamo proteggere la vita di queste persone, ma allo stesso tempo essere molto forti contro il crimine", ha aggiunto. (segue) (Res)