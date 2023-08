I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabon: generale Brice Oligui Nguema nominato presidente della transizione - I militari che hanno preso il potere in Gabon hanno nominato il generale e capo della Guardia presidenziale Brice Oligui Nguema come presidente della transizione del Paese. Lo hanno annunciato nella tarda serata di ieri leggendo un comunicato in diretta su "Gabon 24" nel quale si precisa che Nguema, oggi capo della Guardia presidenziale, è stato scelto "all'unanimità" come presidente del Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni (Ctri) - il nome della nuova giunta - e come leader del periodo transitorio. Nella notte fra martedì e mercoledì, poco dopo l'ufficializzazione da parte della commissione elettorale della conquista di un terzo mandato presidenziale per Ali Bongo con il 64,2 per cento dei voti - raccolti in occasione delle consultazioni del 26 agosto -, una decina di ufficiali in divisa militare è intervenuto sulla televisione nazionale per annullare l’esito del voto e proclamare la deposizione di Bongo. Le forze di sicurezza hanno annunciato la chiusura delle frontiere e la sospensione delle istituzioni, incluse l’esecutivo, la Corte costituzionale e la commissione elettorale. (segue) (Res)