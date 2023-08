I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: lo Jnim rivendica bombardamento su aeroporto di Timbuctù - Il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim), formazione filo-al Qaeda attiva nel Sahel, ha rivendicato il bombardamento dell'aeroporto di Timbuctù, nella regione centrale del Mali. In un comunicato pubblicato su media filo-jihadisti, il gruppo precisa che il bombardamento di ieri ha colpito l'areoporto della città, usato come rifugio "dai mercenari (del gruppo paramilitare russo) Wagner e dai soldati del traditore (Assimi) Goita", il colonnello che è attualmente presidente della transizione in Mali. Di recente i miliziani dello Jnim hanno conquistato la città, dove domenica 27 agosto sono esplose due bombe al mercato, uccidendo una bambina di 11 anni. I jihadisti hanno imposto un blocco intorno alla città, vietando l'ingresso ai camion merci provenienti dall'Algeria, dalla Mauritania e dalla regione meridionale maliana di Mema. (Res)