I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agricoltura: Crédit Agricole Italia-Cia-Agricoltori, firmato protocollo d'intesa a favore degli associati - Crédit Agricole Italia e Cia-Agricoltori Italiani rinnovano e rafforzano il loro accordo per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore agricolo. Le due realtà proseguono nel loro percorso comune con la definizione di un protocollo d'intesa finalizzato a favorire reciproche sinergie nello studio e ricerca di soluzioni a favore delle imprese associate. La collaborazione può già contare su soluzioni specifiche e dedicate, approntate dalla banca per agevolare la transizione energetica con attenzione particolare alle tematiche di sostenibilità, far fronte all'aumento dei costi di energia e materie prime e supportare l'iniziativa imprenditoriale giovanile. Crédit Agricole Italia e Cia-Agricoltori costituiscono inoltre un gruppo di lavoro per assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività e individuare azioni utili al raggiungimento degli obiettivi del protocollo. "La partnership con Cia-Agricoltori Italiani nasce e si rinnova sulla base di un continuo confronto e dall'ascolto delle esigenze delle imprese associate e dei territori – dichiara Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia –. Con questo accordo ribadiamo il nostro impegno a sostegno delle imprese del settore, mettendo al centro l'elemento progettuale attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione di soluzioni condivise. Come Crédit Agricole Italia continuiamo ad intervenire con progetti e iniziative specifiche per sostenere concretamente il settore primario, una delle principali eccellenze del Paese". (segue) (Rin)